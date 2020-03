PDT Canela realiza Seminário Político para formação de pré-candidatos

Continua depois da publicidade

Deputado Pompeo de Mattos, marqueteiro Zeca Honorato e o advogado Lieverson Perin estão entre os palestrantes



No dia 14 de março (sábado), das 9h às 12h, o PDT de Canela estará realizando um Seminário Político para formação de pré-candidatos e membros do partido. O evento ocorrerá no La Bionda Club (Av. Cônego João Marchesi, nº 440, Bairro Canelinha). A entrada será restrita a filiados e convidados mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.



Zeca Honoratto

Pompeo de Mattos

José Scorsatto

Lieverson Perin

Entre os palestrantes confirmados estão o deputado federal Pompeo de Mattos, o marqueteiro Zeca Honorato e o advogado especialista em direito eleitoral Lieverson Perin. A mediação será de José Scorsatto. Na ocasião, os participantes receberão informações de como se portar durante a campanha, detalhes sobre a legislação eleitoral, saberão como funciona a vida na política e muito mais.



O PDT conta com mais de 1.000 filiados em Canela e vem investindo em sua estruturação para as disputas municipais de outubro deste ano. “Estamos pensando na qualificação de nossos membros para que tenham plenas condições de ocupar cargos públicos e realizar um bom trabalho. Aumentamos o número de filiados, temos bons nomes para concorrer e queremos voltar a ser protagonistas na política de Canela”, destacou o presidente Gino Bazzan.



Conheça os palestrantes:



POMPEO DE MATTOS: Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) desde 1980, iniciou sua carreira política em sua cidade natal, Santo Augusto, sendo eleito vereador em 1982 e prefeito em 1988. Em 1990 foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, sendo reeleito em 1994. Nas eleições de 1998 foi eleito deputado federal, reeleito em 2002 e 2006. Presidiu a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara entre 2008 e 2009. Desde 2015 ocupa novamente o cargo de deputado federal.



ZECA HONORATO: Tem 25 anos de experiência em publicidade como redator e diretor de criação em grandes agências de publicidade; Foi eleito Profissional de Propaganda do Ano em 2005, aos 29 anos, sendo o mais jovem do Estado a receber tal distinção; Ex-presidente da Associação Riograndense de Propaganda (ARP); Professor universitário desde 2000, quando tinha 24 anos e se tornou o mais jovem professor da PUC/RS; Palestrante com mais de 300 palestras realizadas; Mais de 100 campanhas políticas como marqueteiro, sendo 84% o índice de vitória; Mais de 100 prêmios como publicitário. Em sua carreira no marketing político, atuou em diversas campanhas vitoriosas, incluindo de figuras como Olívio Dutra, José Ivo Sartori, Tarso Genro, Germano Rigotto, Luiz Carlos Heinze, Tenente Zucco, entre outros.



LIEVERSON PERIN: Advogado Especialista em Direito Eleitoral, assessor jurídico do Tribunal de Contas (2007-2009); Ex-Procurador Geral Adjunto de Porto Alegre (2015-2016); Possui três obras publicadas em Direito Eleitoral, com foco nas Eleições Municipais; Defensor de vários Municípios junto ao Tribunal de Contas e em processos de conduta vedada junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Atualmente é Diretor Jurídico da Associação Gaúcha de Municípios do Rio Grande do Sul.



JOSÉ SCORSATTO (mediador): Membro da Executiva Estadual e do Diretório Nacional do PDT; Ex-prefeito de Arvorezinha; Formado em Gestão Pública e cursando Ciência Política.



Mais informações sobre o evento pelo WhatsApp: (54) 99187.8585.