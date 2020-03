Bauducco levará cenário lúdico para o Chocofest na Magia da Páscoa

Continua depois da publicidade

Empresa retorna ao evento patrocinando a Casa da Vovó Duquesa e oferecendo oficinas de guloseimas ao público infantil

O Chocofest na Magia da Páscoa, de Nova Petrópolis/RS, recebe o reforço de mais uma grande marca para sua 22ª edição. A Bauducco – maior produtora de panettones do mundo – patrocinará a Casa da Vovó Duquesa, que se consolida como uma das principais atrações no universo lúdico do evento. A empresa montará uma estrutura com cerca de 100 metros quadrados em anexo à Rua Coberta, realizando oficinas de guloseimas para a diversão do público infantil.

O cenário lúdico da Bauducco será inédito. Está prevista a realização de três oficinas diárias para cerca de 10 crianças em cada. Elas serão recepcionadas pela Vovó Duquesa e sua ajudante. Em seguida, são conduzidas à cozinha da casa, onde aprenderão a fazer uma “massinha” e assar no forno mágico. Enquanto a magia acontece, as crianças entram no armário da vovó e seguem por um túnel até chegar ao final da oficina, onde receberão a tradicional Colomba Pascal Bauducco.

Além de trabalhar com o público infantil o lado lúdico e os valores da Páscoa, a Bauducco estará comercializando seus produtos. A marca investe no Chocofest por reconhecer a consolidação do evento em nível nacional.

“A Bauducco tem total conexão com o chocolate, além de forte relação com a tradição e os valores da Páscoa. Neste ano, a campanha Páscoa Bauducco traz a Chocolomba® como a grande estrela, com muito chocolate na massa, no recheio e também na cobertura. Acreditamos no sucesso do Chocofest, que atrai pessoas de todo o país e tem bastante afinidade com o público jovem. O patrocínio ao evento tem sinergia com a nossa estratégia de rejuvenescer a categoria da Colomba Pascal® no Brasil e aumentar a penetração do segmento”, conta Juliana Corá, Grouper de Marketing Bauducco.



O Chocofest na Magia da Páscoa acontece de 02 a 12 de abril. O evento será coordenado pela Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos e realizado pela Casa Cooperativa e Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis. O patrocínio é de Bauducco e Sicredi. Mais informações sobre o evento no site: www.chocofest.com.br.



Fotos: Rafael Cavalli.