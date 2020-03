Canela e Gramado acompanham casos suspeitos de coronavírus

Continua depois da publicidade

Canela – A Secretaria Municipal de Saúde realizou coleta de exames em uma adolescente, nesta segunda-feira (9), devido à suspeita de coronavírus. Ela havia retornado de viagem à Alemanha há alguns dias e, no dia 5 deste mês, passou a apresentar sintomas. O resultado do exame foi divulgado no início da noite desta quinta (12) e deu negativo para coronavírus e H1N1.

O material de um casal de idosos, ambos de 75 anos, foi coletado e enviado para análise, eles tiveram contato com um filho, que mora na Região de Porto Alegre. O filho viajou para Itália há pouco tempo e apresentou sintomas.

Gramado – Informe Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde descartou nesta quarta-feira, dia 12, a suspeita de coronavírus em um morador de Gramado. O paciente de 40 anos retornou de uma viagem ao Egito na terça-feira, dia 10. Após apresentar sintomas de febre, dor de garganta, coriza e dificuldade para respirar, o gramadense buscou atendimento junto à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Resultados – Diversas cidades gaúchas aguardam que o Lacen (Laboratório Central do Estado) comunique o resultado dos exames, o que deve acontecer brevemente. Enquanto isso, persistem as orientações de cuidados para a comunidade, com medidas que incluem uso de álcool em gel, entre outras.