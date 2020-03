Canelense vence a 2° Etapa do Campeonato gaúcho de XCO em IJUI

Continua depois da publicidade

Na última quinta-feira (12), aconteceu em Ijuí a 2° etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo na modalidade de Cross Country, juntamente com a 1° etapa do Campeonato Noroeste de MTB.

A competição reuniu cerca de 280 atletas, entre homens e mulheres de todo estado do RS, e valeu para o ranking gaúcho.

A canelense Carolina de Souza Pinto, conquistou o primeiro lugar no pódio e com isso, conseguiu a liderança do Ranking Gaúcho na categoria Master entre 10 atletas da categoria.

Carolina agradeceu a torcida de todos os amigos e apoiadores da temporada e salientou que seu foco e objetivo principal é o título de Campeã Gaúcha, representando Canela.

A ciclista agora se prepara para a próxima etapa, que acontece dia 05 de abril na cidade de Três de Maio.