Editais de Casamento • Edição 406

Edital nº 6308

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: ANDERSON DA COSTA TEIXEIRA, natural do Estado do Amazonas, nascido na Cidade de Manaus, garçom, solteiro, domiciliado e residente na Rua Homero Pacheco, nº 909, Bairro Ulisses de Abreu, nesta Cidade e CRICIANE SOARES DA SILVA, natural do Estado de Amazonas, nascida na Cidade de Manaus, estudante, solteira, domiciliada e residente na Rua Homero Pacheco, n º 909, Bairro Ulisses de Abreu, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 05 de Março de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva |Registradora

Edital nº 6309

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: JOSÉ CARLOS DE MELLO, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, micro empresário, divorciado, domiciliado e residente na Rua Jurgens Hubbe, nº 326, Centro, nesta Cidade e VERONILDA TEREZINHA DOS REIS ROSA, natural deste Estado, nascida na Cidade de São Francisco de Paula, micro empresária, solteira, domiciliada e residente na Rua Jurgens Hubbe, n º 326, Centro, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 10 de Março de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

Edital nº 6310

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: MAURÍCIO ZANARDI DEZORDI, natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, escrivão extrajudicial, solteiro, domiciliado e residente na Rua Homero Pacheco, nº 909, apto 104, bloco A, Bairro Ulisses de Abreu, nesta Cidade e BRUNA STRACK TOMASZEWSKI, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, servidora pública municipal, solteira, domiciliada e residente na Rua Homero Pacheco, n º 909, apto 104, bloco A, Bairro Ulisses de Abreu, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 12 de Março de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora