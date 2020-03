Obituário • Edição 406

Continua depois da publicidade

• Comunicamos o falecimento da Sra. Tereza Micke Scalcon, aos 72 anos, residente na cidade de Canela. Deixa a filha Tereza. Seu

corpo foi velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento ocorreu dia 06/03/2020, no

Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Balbina Model Strasburger, aos 87 anos, residente na cidade de Canela. Deixa os filhos Jair, Eleninha, Jaime, Jane, Jandir (in memoriam), e Jurandir (in memoriam).

Seu corpo foi velado na capela 01 do Centro e o sepultamento ocorreu dia 06/03/2020, ás 16:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Leonelio Ceconi, aos 64 anos, residente na cidade de Canela. Deixa a esposa Maria e os filhos Leonardo, Silonara e Leonara. Seu corpo foi velado na capela 04 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento ocorreu dia 07/03/2020, ás 17:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Darcy Luiz Perottoni, aos 92 anos, residente na cidade de Canela. Deixa os filhos Luiz Eduardo, Eloísa, Helena e Luciano, netos e bisnetas. Seu corpo foi velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento ocorreu dia 10/03/2020, ás 16:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Izolina Pereira Carlos, aos 89 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento ocorreu dia 10/03/2020, ás 16:30 no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Elly Herrmann Grade, aos 84 anos, residente na cidade de Canela. Deixa o esposo Arnildo e os filhos Carlos Gilberto, Sergio Lauri e Airton Luís. Seu corpo foi velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e a cerimônia de despedida ocorreu dia 09/03/2020, ás 10:00 no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.