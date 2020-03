Parque Aldeia do Imigrante promove o 2º Festival de Bandas Típicas

Continua depois da publicidade

Oito conjuntos de sopros de Nova Petrópolis estão confirmados para o Festival de Bandas Típicas do Parque Aldeia do Imigrante, que acontecerá no sábado e domingo, dias 21 e 22 de março. As apresentações ao longo dos dois dias acontecerão em diferentes espaços do atrativo turístico, das 9h30 às 17h30. Os conjuntos de sopros que estarão em cartaz durante o Festival são: Banda Recanto da Serra, Super Banda Real, Super Banda Saxônia, Banda Caçula, Banda Alles Blau, Banda Sol de Verão, Banda Tannenwald e Banda Boêmia.

As apresentações acontecerão ao longo dos dois dias no coreto do Parque e, em alguns horários, na Aldeia Histórica, proporcionando aos visitantes uma experiência ainda mais especial sobre a cultura germânica. O Festival de Bandas Típicas será realizado pela segunda vez, tendo excelentes resultados na estreia, em 2019. “Cada vez mais, o Parque é visto como referência quando o assunto é cultura germânica na Serra Gaúcha. E é impensável tratar deste tema sem envolver a música de bandinha, com os seus tradicionais instrumentos de sopro e tudo o que os acompanha, como a dança, o chopp e a muita animação”, afirma consultor de revitalização do Parque Aldeia do Imigrante, Claudio José Weber.

Durante os dois dias do Festival, os visitantes poderão usufruir os diversos atrativos permanentes do Parque, como ciclovia e aluguel de bikes, pedalinho do lago, três estabelecimentos gastronômicos, variada rede de comércio, chopp e cerveja artesanal da marca Triberg, área infantil ampliada e revitalizada, máquina com água quente para o chimarrão, museu, memoriais e outros prédios históricos e ainda uma imensa área verde para lazer e descanso. O Parque Aldeia do Imigrante abre das 8h30 às 17h30 (com permanência até as 18h). Os ingressos custam R$ 12, com meia entrada para crianças, estudantes e idosos. Moradores de Nova Petrópolis, mediante comprovante, são isentos.