Boletim Coronavírus – 16/03: Região das Hortênsias

Até a publicação deste boletim, no final da tarde de hoje (16), nenhuma das cidades da Região das Hortênsias registrou caso confirmado de Coronavírus, porém, pelo avanço da pandemia no país, uma série de serviços públicos estão sendo alterados ou paralisados.

No Estado, são 80 casos suspeitos e sete confirmados, sendo quatro em Porto Alegre. Um dos pacientes de Caxias do Sul e um de Campo Bom já se recuperaram da doença.

Nenhuma morte decorrente do Coronavírus foi registrado no Rio Grande do Sul.

Confira a situação na Região:

Turismo:

Representantes das Prefeituras de Canela, Gramado e Nova Petrópolis estiveram reunidos na tarde desta segunda (16), na sede do executivo canelense. Quando a Temporada de Páscoa, ficou definido que todas as cidades vão manter as decorações de Páscoa, porém, shows e outras atividades artístico culturais que possam promover aglomeração de pessoas estão canceladas em um primeiro momento.

Outras áreas do serviço público ainda podem ser paralisadas durante a semana. O sentimento dos poderes públicos municipais é de que a situação da pandemia do novo Coronavírus deve ser avaliada diariamente.

Educação:

Também em reunião entre as Prefeituras de Canela, Gramado, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula, ficou definido que as redes municipais de ensino irão paralisar as suas atividades a partir desta quinta (19/03), por, no mínimo, 15 dias.

A exceção é Gramado, que paralisa a partir da segunda (23).

No entanto, está sendo orientado aos pais que, se puderem, não enviem seus filhos às escolas, já a partir de amanhã (17). “A ideia de parar na quinta é para que os pais possam se organizar, no entanto, quem puder, deve deixar seus filhos em casa, já a partir de amanhã”, disse o secretário de Educação de Canela, Gilberto Tegner.

Estado:

– Polícia Civil: a Delegacia de Polícia Regional de Gramado solicita a comunidade local e demais regiões abrangentes, caso haja a necessidade de registrar ocorrências, busque o acesso online, a fim de evitar aglomerações no Plantão das Delegacias, e, somente em casos urgentes e graves procure o registro presencial.

Pessoas que necessitam de informações da Delegacia de Polícia, devem priorizar contato por telefone e comparecer no órgão, na medida do possível, somente quando intimadas ou solicitadas pelos Cartórios ou Secretaria.

Para registro online, acesse: www.pc.rs.gov.br. Antecedentes Policiais podem também ser retirados pelo mesmo site.

– Rede estadual de educação: O governador do Estado, Eduardo Leite, informou em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (16), que as atividades na rede estadual de ensino estarão suspensas a partir de quinta-feira (19). Ainda nesta terça (17) e na quarta-feira (18), as equipes serão orientadas para a suspensão sem prejudicar as famílias que dependem das escolas, inclusive em termos de alimentação, disse Leite.

Outra medida em andamento é o encaminhamento de servidores públicos com mais de 60 anos e gestantes para home office, assim como aqueles com doenças crônicas. A exceção fica por conta de servidores da segurança e da saúde.

Canela

– Vereadores: para evitar aglomeração, a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Canela editou resolução, na tarde desta segunda (16), na qual, entre outras medias, fica determinado que nas próximas quatro sessões ordinárias não será permitida a presença do público. A Câmara de Vereadores de Canela transmite suas sessões ao vivo, em vídeo, pelo Facebook.

– A rede particular de ensino, formada pela Coopec e Colégio Marista, paralisam atividades a partir desta terça, 17/03 até 31/03.

– Esporte: as rodadas do Campeonatos Varzeano de Futebol de Campo, de Canastra e Futsal da Segundona, Veterano e Sênior. A decisão é por conta da pandemia de coronavírus que mesmo não tendo caso confirmado em Canela, requer atenção com foco na prevenção.

– Assistência Social: Todas as atividades realizadas no Centro do Idoso estão canceladas. A medida é preventiva, por tempo indeterminado, visto que o público idoso corre mais risco com o coronavírus. A suspensão atinge os bailes realizados as sextas-feiras e as oficinas realizadas no Centro do Idoso.

Gramado

– Vereadores: A Câmara Municipal de Gramado realiza sessão ordinária hoje (16), porém será fechada. Os encontros permanecem sendo transmitidos pelo facebook e youtube.

– Esporte: A Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado informa que a partir desta segunda-feira, 16, as competições municipais organizadas pela Administração estão suspensas. As aulas de projetos sociais, tais como ginástica nos bairros, câmbio, voleibol, ginástica artística, judô, amistosos nos campos públicos (Vila Olímpica e Ernestão) e demais esportes nos bairros também serão cancelados a partir desta terça-feira, dia 17 de Março. A suspensão acontece por tempo indeterminado, até segunda ordem. Uma nova avaliação de retorno das atividades será informada semanalmente.

São Francisco de Paula

– O Festival Gastronômico da Batata, que estava previsto para acontecer de 3 a 5 de abril, na cidade serrana, foi adiado. A decisão foi comunicada pela Prefeitura de São Chico na tarde de hoje. Assim que possível, serão divulgadas novas datas.