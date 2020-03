CANELA – Departamento Municipal de Esporte e Lazer anuncia paralisação de eventos esportivos por tempo indeterminado

Continua depois da publicidade

A temporada esportiva havia iniciado no último sábado (14), com a 2ª Divisão de Futebol de Campo. Em uma ação já esperada, a Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer, resolveu paralisar por tempo indeterminado as competições na cidade devido a pandemia do Covid-19.

Confira a nota emitida pelo DMEL:

“O Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) cancelou por tempo indeterminado as rodadas do Campeonatos Varzeano de Futebol de Campo, de Canastra e Futsal da Segundona, Veterano e Sênior. A decisão é por conta da pandemia de coronavírus que mesmo não tendo caso confirmado em Canela, requer atenção com foco na prevenção.”