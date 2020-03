CANELA – MDB reúne mais de 700 pessoas em Jantar de mobilização no Saiqui

Continua depois da publicidade

O MDB de Canela iniciou a mobilização para as eleições deste ano com um grande jantar de confraternização no Saiqui, na noite do último sábado (14). Mais de 700 pessoas participaram do evento, que foi aberto oficialmente pelo presidente do partido, Vilmar da Silva Santos.

Com um discurso inflamado, Vilmar destacou a importância da união entre filiados e simpatizantes visando à continuidade do projeto à frente da Administração Municipal. “Nós temos propostas e nós temos candidatos de qualidade para seguir desenvolvendo a nossa querida cidade. Canela não é mais a mesma e temos sobre os nossos ombros a responsabilidade de dar seguimento neste projeto”, afirmou Vilmar Santos.



NOVAS FILIAÇÕES

Com a presença do prefeito Constantino Orsolin, vereadores do MDB e secretários municipais, o evento também foi marcado pela realização de novas filiações. “É um ano eleitoral e vamos precisar ter muita maturidade. Não podemos imaginar que já existe algo ganho. Devemos manter o foco e ter convicção sobre as nossas propostas. Vamos continuar trabalhando diariamente, pois Canela não pode regredir. Vamos mostrar que política é coisa séria e que transforma a vida das pessoas”, comentou o líder emedebista Constantino Orsolin.



Fotos: Divulgação

Legenda: Mais de 700 pessoas estiveram presentes no jantar emedebista