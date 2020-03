Nova praça do bairro Eugênio Ferreira é entregue para comunidade

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, em parceria com a empresa Welter Empreendimentos, realizou na manhã deste sábado (14) a entrega oficial para a comunidade da nova pracinha do bairro Eugênio Ferreira. As obras de revitalização foram executadas por meio de uma compensação ambiental que possibilitou a recuperação d o espaço público.

O prefeito Constantino Orsolin e o secretário de Obras Luiz Cláudio da Silva estiveram no local para conferir como ficou a nova área de lazer e aproveitaram para conversar com moradores. “Estamos entregando esta praça para nossa comunidade e pedimos que os moradores se apropriem desta nova área de lazer, auxiliando o poder público a cuidar dos brinquedos e equipamentos”, comentou o secretário Luiz Cláudio da Silva.

INFRAESTRUTURA COMPLETA

Com a revitalização a Praça Onório dos Reis, do bairro Eugênio Ferreira, passou a contar com uma infraestrutura completa para famílias aproveitarem momentos de lazer e descanso. Foram instalados novos brinquedos no playground, iluminação a Led, lixeiras, bancos e um pergolado, além de passeios públicos com piso podotátil.

A praça também ganhou um campo de futebol para crianças e recebeu plantio de mudas. “Os espaços públicos são extremamente necessários e o trabalho aqui ficou maravilhoso, um capricho. A Administração Municipal e a empresa estão de parabéns pela proposta. Quando o poder público e a iniciativa privada se dão as mãos, ações positivas acontecem”, avalia o prefeito Constantino Orsolin.

Fotos: Divulgação