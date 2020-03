Coronavírus: grupos de risco do incluem idosos, asmáticos, cardíacos, fumantes e diabéticos

Continua depois da publicidade

Apesar de os cuidados serem recomendados a pessoas de todas as idades e condições físicas, a Secretaria da Saúde de Gramado alerta para os grupos de risco em relação ao coronavírus: idosos, asmáticos, cardíacos, fumantes e diabéticos.

As atenções para pessoas acima de 60 anos, contudo, devem ser redobradas. “Sugerimos este cuidado em função da idade, mas também porque muitas destas pessoas já trazem doenças de base e por isso são mais suscetíveis ao vírus”, confirma a diretora da Atenção Básica, Silvana da Rosa.

A indicação é que pessoas com idosos morando em suas residências também atentem para não transmitir a doença dentro de casa. “Porque a gente acaba sendo um vetor do vírus para pessoas com mais idade”, pontua.

Além da higiene básica recomendável para todos os públicos, o Ministério da Saúde ainda recomenda que idosos se mantenham hidratados e tenham o calendário de vacinação atualizado.



Texto: Letícia Rossa

Foto: Divulgação/Prefeitura de Gramado