Nova Petrópolis – Chocofest divulga nota oficial

“Cientes do que está acontecendo com o mundo diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), entendemos que a prevenção será a única forma de evitarmos o caos. Neste momento, o que mais importa é combater a proliferação da doença e preservar a vida humana. Cientes dessa responsabilidade, anunciamos o cancelamento da programação artística e das demais atividades que gerem aglomerações de pessoas previstas para o Chocofest na Magia da Páscoa, de Nova Petrópolis. Porém, buscando propagar o otimismo e transmitir a mensagem de que dias melhores virão, informamos que o evento manterá toda sua decoração lúdica e a cenografia na cidade. A medida acata o Decreto Municipal nº 055/2020, segue decisão conjunta tomada pelos municípios da Região das Hortênsias e cumpre recomendações do Ministério da Saúde. Esperamos que a situação se normalize em breve, prezando sempre pela saúde de todos acima de qualquer outro interesse. Agradecemos pelo carinho e apoio da comunidade, patrocinadores, apoiadores, fornecedores e imprensa. Contamos com o entendimento e colaboração de todos neste momento difícil, reforçando nosso compromisso de entregar uma Páscoa mais alegre para Nova Petrópolis dentro das possibilidades. “