Canela – Raio-X do HCC já está em operação

O Hospital de Caridade de Canela deu início, segunda-feira (16), ao funcionamento de seu próprio raio-x. O serviço é executado pela empresa Sigma, que disponibilizará um técnico 24 horas, todos os dias da semana.

Com custo de R$ 265 mil, o aparelho é considerado uma conquista para a entidade. “A comissão interventora fez a sua parte e cortou despesas, de modo que os próprios recursos do hospital pagaram essa aquisição que era uma demanda da comunidade”, comenta o prefeito Constantino Orsolin.

Por conta do serviço, haverá uma redução de despesas com transporte de pacientes a Gramado. Assim, o HCC poderá direcionar recursos para outros investimentos que são extremamente necessários.

Integrado com o sistema Diafix HF, o raio-x tem mesa flutuante e coluna porta-tubo para permitir comodidade e manejo. Com isso, é possível obter radiografias de qualquer parte do corpo, com o paciente em qualquer posição.

“O aparelho já estava no hospital há semanas, pronto, à espera de autorização para ser posto em funcionamento. Na semana passada, fizemos todos os testes para poder colocá-lo a serviço e deu tudo certo. Além da redução de despesas, o maior ganho vai se dar na celeridade dos exames e no conforto dos pacientes”, diz o interventor do HCC e secretário municipal de Saúde Vilmar Santos. Ainda na sexta-feira (13), a aposentada Julita Michaelsen Cavalli foi a primeira paciente a ter suas radiografias tiradas no HCC.

Controlado por microprocessadores, o gerador com tecnologia do raio-x, em alta frequência, melhora a qualidade da imagem e reduz doses de radiação aos pacientes. Ele também melhora a estabilidade do sistema e reduz o custo de manutenção, graças ao autodiagnóstico que indica erros, e possui circuitos de proteção contra superaquecimento.

Foto: Rafael Zimmermann