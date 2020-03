CANELA – Responsável por furto em concessionária é detido

Continua depois da publicidade

Esta é a 4ª prisão dele em menos de 15 dias



No começo da noite de terça-feira (17), a Brigada Militar prendeu mais uma vez um homem responsável por pelo menos 10 furtos em Gramado e Canela no ano 2020. A mais recente havia sido na madrugada de terça-feira quando arrombou uma concessionária de veículos em Canela, furtando oito tablets, um notebook, um celular, uma mochila e um casaco.



Por volta das 18h30min, o Pelotão de Operações Especiais (POE), em patrulhamento avistou na Avenida Don Luiz Guanella, no Bairro São José, com uma mochila nas costas, sendo que ao ver a viatura entrou em um matagal em direção ao Bairro Santa Marta.



Os Policiais Militares em revista encontraram com ele um celular. O homem de 27 anos, com vasta ficha criminal por furtos e roubo, estava com as mesmas vestes das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, onde aparece praticando o furto. Ele confirmou que o celular que portava era produto do crime e confessou ser o autor. Ao ser questionado sobre os outros objetos apontou o local na mata onde tinha escondido.



O criminoso foi preso em flagrante e apresentado na delegacia, onde foi entregue os materiais furtados. Após o registro mais uma vez foi liberado.

