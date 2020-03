CANELA – Secretário de Educação repassa orientações sobre a paralisação nas escolas

Continua depois da publicidade

A pandemia do Coronavírus está provocando diversos reflexos na sociedade e uma das medidas adotadas é a paralisação das aulas nas instituições de ensino em praticamente todo o Estado. Em Canela não será diferente e a paralisação nas redes Municipal e Estadual inicia nesta quinta-feira (19). As escolinhas de Educação Infantil particulares também vão aderir a paralisação, enquanto que os colégios particulares Marista Maria Imaculada e COOPEC já suspenderam as atividades.

Para levar mais informações e esclarecer dúvidas o secretário de Educação Gilberto Tegner participou nos últimos dias de reuniões com diretoras das Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, além de representantes de escolinhas conveniadas e particulares.

ESCOLAS FECHADAS A PARTIR DESTA QUINTA-FEIRA

Nos encontros Gilberto Tegner explicou que a paralisação inicialmente será por um período de 15 dias, podendo ser prorrogada conforme o desenvolvimento da pandemia. “É uma medida inevitável e não haverá exceções! Estamos vivendo uma época atípica e precisamos de soluções diferenciadas e ágeis”, frisa o secretário de Educação, Gilberto Tegner.

Fotos: Divulgação