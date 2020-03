Gramado – Brigada Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo

Continua depois da publicidade

Na manhã de quarta-feira (18), por volta das 10 horas, a Brigada Militar de Gramado foi acionada, via 190, para atender uma ocorrência de uma briga na Rua Maranhão, no Bairro Dutra. Conforme a vítima, o autor teria lhe agredido com uma barra de ferro e lhe ameaçado, pois portava na cintura um revólver.

A guarnição do Pelotão de Operações Especiais (POE) foi ao endereço onde abordou o suspeito de 36 anos, com antecedentes por furto, receptação e posses de entorpecentes, sendo em revista pessoal encontrado um revólver calibre 32, com quatro munições intactas e uma deflagrada.

O autor foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Foto: Reprodução/1º BPAT