GRAMADO – Decreto define medidas para enfrentar o Coronavírus

O prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, assinou na tarde desta quarta-feira (18), o decreto que dispõe sobre medidas para o “enfrentamento de emergência de saúde de importância internacional decorrente de surto epidêmico de Coronavírus”. O decreto foi orientado com base em decisões da Organização Mundial de Saúde, Ministério de Saúde e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

O decreto recomenda a suspensão e o funcionamento de atividades de bares, salão de beleza, barbearia e afins; consultórios e/ou clínicas odontológicos, exceto casos de urgências e do comércio em geral, excetuando os que atendem à população em suas necessidades básicas (supermercados, farmácias, postos de combustíveis, serviços de água e gás, e serviços funerários).

Já restaurantes e similares devem assegurar distância mínima de 02 metros entre as mesas, evitando aglomerações, além de higienizar, após cada uso, durante o horário de funcionamento e sempre quando do início das atividades, as superfícies de toques (como por exemplo cardápios, mesas e bancadas).

Esta decisão atinge, por exemplo, a Páscoa em Gramado, que iniciaria nesta sexta-feira, a Festa da Colônia e a Feira Feito em Gramado, que estavam previstas para 21 de abril a 10 de maio. Assim sendo, não haverá programação do evento de Páscoa, sendo mantida apenas a decoração. Em relação à Festa da Colônia e Feira Feito em Gramado, a administração municipal irá analisar uma nova data para ambos os eventos.

Confira o decreto na integra: https://www.gramado.rs.gov.br/storage/attachments/Pkji3OO0RILbVayu4fvm3LOt4JpKSLYiDK0OJJg2.pdf