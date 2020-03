IGREJINHA – Traficante é detido em um bar, 28 buchas de cocaína foram apreendidas

Continua depois da publicidade

Na noite de terça-feira (17), por volta das 21h30, a Brigada Militar, através do Pelotão de Operações Especiais (POE), patrulhava a Rua Arthur Wallauer, no Bairro Cohab em Igrejinha, quando realizou uma abordagem em um bar conhecido pela prática de tráfico de drogas.

No local foi preso um traficante de 23 anos, com antecedentes pelo mesmo crime, responsável pela venda de drogas. Outras quatro pessoas foram arrolados como testemunha: um usuário de 39 anos, outro homem de 39 e a mulher do traficante de 24 anos, com participação no crime, ainda um menor de 17 anos, identificado como responsável pela entrega das drogas.

Foi constatado após a abordagem do usuário, que a comercialização das drogas ocorria em dois apartamentos em cima do estabelecimento. No local além do entorpecente foi encontrada uma tábua e uma faca de corte onde era separada e embalada a droga.

Ao todo foram apreendidas 28 buchas de cocaína (9,40 gramas), embaladas e prontas para a venda, duas porções de maconha, ainda uma quantia em dinheiro em notas fracionadas.

O autor foi preso em flagrante e conduzido ao presídio de Taquara.