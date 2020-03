Coronavírus: Gramado descarta mais uma suspeita. Restam três casos em análise

Continua depois da publicidade

O Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado informa que das quatro novas suspeitas de coronavírus, uma foi descartada nesta quinta (19). Portanto, não existem casos confirmados da doença no município. O que há, ainda, são três registros suspeitos, cujos exames continuam em análise no Laboratório Central do Estado (Lacen).

Essa informação do COE Gramado pode ser confirmada no boletim epidemiológico que o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) publica diariamente.

Confira no site saude.rs.gov.br/coronavirus-informe-epidemiologico. Ali consta o relatório dos casos suspeitos, descartados e confirmados em todo o Rio Grande do Sul. No informe epidemiológico mais recente do CEVS consta somente o primeiro caso suspeito de Gramado e que já foi descartado.

A antecipação dos números feita pelo COE Gramado (no dia 17, antes mesmo da publicação do informe epidemiológico do CEVS) objetiva manter a transparência nas informações de eventuais casos e reforçar a importância da prevenção.



Os três pacientes ainda suspeitos da doença estão clinicamente estáveis, em isolamento domiciliar e as pessoas que tiveram proximidade com eles estão sendo monitoradas.

CRONOLOGIA DOS CASOS

Dia 11 de março – Gramado registra a primeira suspeita de coronavírus

Dia 12 de março – Descartado o primeiro caso suspeito de coronavírus em Gramado

Dia 17 de março – Informada a investigação de quatro novos casos suspeitos no município

Dia 19 de março – Um dos quatro casos suspeitos de coronavírus foi descartado. E continuam em análise pela Centro Estadual de Vigilância em Saúde três casos suspeitos. Ou seja, nenhum caso confirmado no município até agora

