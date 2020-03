Canela aguarda novo decreto nesta sexta, diversos serviços devem ser paralisados

Continua depois da publicidade

Na tarde desta sexta-feira, 20, o Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Marcelo Savi, acompanhado do vereador Leandro Gralha, entregaram ao Prefeito Constantino Orsolin um pedido para que seja decretado Estado de Calamidade Pública em Canela.

O assunto vem sendo debatido pela Prefeitura de Canela ao longo do dia e a tendência é de que, no mesmo molde de outras cidades do Estado, um novo decreto seja emitido na tarde de hoje (20), ou longo do final de semana.

A Prefeitura avalia se, através de decreto, deve paralisar mais atividades da iniciativa privada e serviços públicos e concedidos, como o Estacionamento Rotativo, que já ficou decidido que será suspenso por 10 dias, como garantiu o vereador Marcelo Savi.