Confirmado primeiro caso de Coronavírus em Taquara

Continua depois da publicidade

A cidade de Taquara acaba de confirmar um caso positivo de Coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, se trata de um homem de 80 anos de idade.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou, no começo da noite desta sexta-feira (20), o primeiro caso de coronavírus em Taquara. Segundo a pasta, trata-se de um homem de 80 anos. A identidade não é divulgada.

A SES não informou se o homem viajou ao exterior, mas a reportagem do Panorama está apurando mais detalhes com a Secretaria Municipal de Saúde de Taquara. Segundo o governo gaúcho, são 49 casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul.

As informações são do Jornal Panorama.