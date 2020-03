Servidores Públicos de Canela pedem suspensão das atividades

Continua depois da publicidade

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canela pede suspensão das atividades não essenciais. Veja a nota na íntegra, abaixo.

NOTA PÚBLICA

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canela (SSMC), em razão do agravamento dos casos de contaminação com o Coronavírus – COVID-19, em caráter de urgência, apelas às autoridades municipais para que haja a imediata SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO, por parte dos servidores públicos, especialmente daquelas áreas que permanecem trabalhando normalmente e que, no nosso entendimento, não se caracterizam como essenciais, eis que não vinculadas à área da saúde ou vigilância sanitária, únicas de fato importantes neste momento para a manutenção das atividades de atendimento à população.

A preservação da saúde dos servidores públicos municipais é vital para que haja o enfrentamento e superação desse delicado momento que passa o mundo.

Temos certeza da compreensão das autoridades e da comunidade com o apelo ora realizado.

Canela, 20 de março de 2020.