Três Coroas proíbe as atividades de indústria, comércio e serviços não essenciais

Continua depois da publicidade

Na tarde de hoje (20), a Prefeitura de Três Coroas proibiu todas as atividades não consideradas essenciais no Município, permitindo apenas hospital, farmácias, demais serviços de saúde, supermercados, agências bancárias.

Veja o Decreto na íntegra:

DECRETO EXECUTIVO N° 3.099 de 20 de março de 2020.

ESCLARECE O ART. 7º DO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.098 DE 20.03.2020 QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPLEMENTARES AOS DECRETO EXECUTIVO 3.097/2020.

ORLANDO TEIXEIRA DOS SANTOS SOBRINHO, PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS COROAS, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os avanços da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e os recentes protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Comitê Municipal de Atenção ao Coronavírus, em complementação ao Decreto Executivo 3.097/2020.

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, publicou o Decreto nº 55.128, decretando estado de calamidade pública em todo o território do estado, e com o intuito de atender a norma estadual.

D E C R E T A:

Art. 1º – Com o intuito de esclarecer o art. 7º do Decreto Executivo nº 3.098 de 20.03.2020, o mesmo passa a viger com a seguinte redação:

Art. 7º Ficam proibidas as atividades de indústria, comércio e serviços não essenciais, ficando permitido apenas: hospital, farmácias, demais serviços de saúde, supermercados, agências bancárias.

Art. 10º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS, em 20 de março de 2020.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Data Supra.

Orlando Teixeira dos Santos Sobrinho

Prefeito Municipal

Confira todas as notícias sobre o CoronaVírus na Região

Veja os números atualizados do CoronaVírus na Região

Quer ficar informado sobre as principais notícias da Região das Hortênsias?

Cadastre-se gratuitamente em nosso serviço de WhatsApp. Salve o número (54) 3282-2739 em seus contatos como Portal da Folha. Chame o contato no WhatsApp e envie uma mensagem com seu nome e cidade.

Pronto, você já está cadastrado. Mas, atenção, é importante que o nosso número esteja salvo em seu celular, caso contrário, o WhatsApp não ira lhe enviar a mensagem.