Coronavírus: Ministério da Saúde não divulgará mais os casos suspeitos

Brasília – Em coletiva de imprensa realizada neste sábado, 21, o Ministério da Saúde confirmou que não serão mais informados o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. A partir de agora, a pasta só atualizará diariamente os pacientes que tiveram exames confirmados para a doença.

Conforme o Secretário Executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, a medida se dá pelo país estar com uma transmissão comunitária do vírus, ou seja, a doença está sendo transmitida internamente, não apenas em casos que retornam de viagem a países contaminados. Com esta decisão, qualquer pessoa com sintomas gripais passa a ser considerada um caso suspeito para o coronavírus.