Gramado faz barreiras informativas na entradas da cidade

Novo boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde do domingo, dia 22, revela que agora todos os Estados do país já registram o novo coronavírus. O Brasil possui 1.546 casos confirmados e 25 mortes causadas pelo vírus. Todos os falecimentos se concentram nos Estados de São Paulo (22) e Rio de Janeiro (3).

No último dia 20, sexta-feira, o Ministério da Saúde também afirmou que a transmissão comunitária já acontece em todo o território nacional.



77 casos no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul 77 casos foram confirmados e 254 suspeitos seguem em investigação. Até o último boletim epidemiológico estadual divulgado neste domingo, dia 22, 25 municípios já registram pessoas com o Covid-19. Entre os confirmados, a predominância é do sexo masculino, com 63%. A faixa etária com maior número de casos é dos 50 aos 69 anos, representando 43% do total.

Até o momento os sintomas mais relatados são tosse, febre e coriza.

Gramado possui 5 casos suspeitos

O Centro de Operações de Emergências (COE) de Gramado está monitorando cinco casos suspeitos de coronavírus. Três são moradores de Gramado e dois são do Estado de São Paulo. Deste modo, o município contabiliza um total de 10 pacientes já investigados, dos quais cinco já foram descartados e cinco ainda são suspeitos. Até o momento não existem casos confirmados.

Todos os casos, acompanhados e monitorados, estão com sintomas leves e em isolamento domiciliar, junto aos seus contatos próximos, conforme determina protocolo do Ministério da Saúde.

Barreiras informativas

Os visitantes que chegam a Gramado por dois dos seus principais acessos (RS-115 e RS-235) estão sendo orientados a não circularem pelas ruas do município por conta das ações de prevenção ao coronavírus. Os agentes de trânsito, com apoio da Polícia Civil e da Brigada Militar, estão atuando em dois pontos: próximo ao pórtico de saída para Nova Petrópolis, e no início da Avenida Borges de Medeiros, quase na esquina com a Rua João Alfredo Schneider.

A ação iniciou na manhã deste sábado, dia 21, e deve prosseguir nos próximos dias. “Estamos apenas orientando e não proibindo o acesso à cidade. Estamos explicando que um decreto está proibindo novas hospedagens na rede hoteleira e que os parques, restaurantes e pontos turísticos estão todos fechados, Por isso não justifica os visitantes virem ou permanecerem aqui neste momento”, afirma o secretário Luiz Quevedo.