PC de Canela realiza ações de prevenção ao Covid-19

POLICIAIS CIVIS PASSAM A TRABALHAR INCLUSIVE EM REGIME DE SOBREAVISO

A Polícia Civil de Canela reforçou suas equipes para a realização de ações na prevenção à transmissão do coronavírus (Covid-19). Além de manter o trabalho durante as 24 horas, sete dias da semana, policiais civis montaram força-tarefa para atendimento de ocorrências relacionadas à pandemia na cidade, inclusive orientação de moradores e turistas no sentido da necessidade de isolamento social.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pela força-tarefa, informa que as equipes policiais, além do trabalho regular, passaram a cumprir regime de sobreaviso, de modo a que possam atender qualquer ocorrência relacionada ao vírus, estando 24h disponíveis para a comunidade.

A Polícia Civil também passou a integrar a Comissão de Segurança de Canela, em que presentes todas as instituições de segurança pública e órgãos sanitários, de saúde e de gestão da Prefeitura Municipal. O objetivo do colegiado, além de estruturar as ações conjuntas para a prevenção do vírus, é orientar a população para que evite aglomerações e reuniões de pessoas, sendo viável, ainda, o uso da força policial para o cumprimento das determinações formuladas pelas autoridades, em especial os decretos estadual e municipal.

O Delegado Vladimir Medeiros completou afirmando que “a Polícia está na rua pelos cidadãos e pede que os cidadãos permanecem em casa pela saúde de todos e pela própria Polícia, que não pode parar”.

Foto: Reprodução