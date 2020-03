Canela – Secretaria de educação arrecada 3 toneladas de alimentos para a SMAS com apoio de escolas do município

Continua depois da publicidade

O secretário de educação de Canela, Gilberto Tegner fez um pedido de apoio para os diretores das escolas municipais da cidade.

Confira o pedido:

“Prezados diretores:

Todos sabemos da dificuldade deste momento… A equipe das escolas está em casa, cuidando de si e de seus familiares, e esperamos sinceramente que tudo passe logo. Infelizmente, associada a este momento, estamos vivenciando a escassez de alimentos à disposição da secretaria de assistência social, que atende muitas famílias de Canela e que estão necessitando realmente de gêneros alimentícios.

Em função de tudo isto, em conjunto com o prefeito Constantino e sob orientação da nossa colega Denise, estou determinando que cada diretor, exceto os quatro do interior, na data de 24 de março de 2020, portanto amanhã, se dirija a sua escola e retire do estoque de alimentos, 80% dos seguintes gêneros:

Arroz – feijão – massa – azeite…



[…] Não se preocupem com a reposição, pois isto está sendo organizado pela Denise.

Nosso grau de solidariedade e sensibilização é que define nossa condição de humanidade…"







A mobilização funcionou, com o apoio das escolas, foi arrecadado cerca de três toneladas de alimentos, que foram repassados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.