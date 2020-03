Corsan suspende cortes por não pagamento e isenta cobrança dos clientes de tarifa social

Continua depois da publicidade

Clientes de tarifa social estão isentos por 90 dias e foram suspensos cortes por não pagamento nos próximos dois meses

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) isentará a cobrança dos clientes de tarifa social pelos próximos 90 dias e suspendeu os cortes por não pagamento nos próximos 60 dias. Essas decisões foram tomadas pela diretoria colegiada que, reunida nesta segunda-feira (23), acolheu as medidas anunciadas pelo governador Eduardo Leite no domingo (22). A deliberação segue para análise do conselho de administração.

Para também minimizar os riscos, a Corsan suspendeu a atividade da leitura em campo por 15 dias. As faturas serão calculadas com valores relativos à média dos últimos 12 meses e encaminhadas aos clientes pelos Correios, na medida do possível, bem como por meios eletrônicos.

A Corsan destaca a possibilidade do pagamento por meio de débito em conta e reforça a importância do pagamento regular, uma vez que multas e juros sobre atrasos continuam em vigor.

Dúvidas e esclarecimentos podem ser obtidos pelos canais de acesso da Corsan com atendimento online ou pelo 0800-646-6444.

Entre os serviços que podem ser solicitados pelas plataformas digitais, a Corsan ressalta:

• comunicação de vazamentos e interrupções de abastecimento;

• qualidade da água;

• vazamento de esgoto;

• limpeza de fossas;

• problemas com hidrômetros;

• questões comerciais de menor relevância (troca de endereço de entrega da fatura, envio por e-mail ou em braile, por exemplo);

• extratos.