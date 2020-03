Covid-19: Laghetto disponibiliza andar exclusivo de hotel para profissionais da saúde

Continua depois da publicidade

A pandemia do Coronavírus mudou a rotina das pessoas e também está despertando atos de solidariedade e amor ao próximo. Um belo exemplo parte da Rede Laghetto de Hotéis que disponibilizou toda uma unidade localizada no Centro de Canela para servir como apoio a Secretaria de Saúde no combate ao Covid-19. O secretário Vilmar Santos, acompanhado por membros do Comitê de Operações de Emergência (COE) da Secretaria de Saúde esteve recentemente no hotel para analisar a estrutura.

Após a visita ficou definido que um andar inteiro do prédio ficará destinado exclusivamente para receber profissionais da área da saúde que atuam no Hospital de Caridade de Canela (HCC) e também nas Unidades Básicas de Saúde. A intenção é de que estes profissionais utilizem a estrutura do hotel para repouso e até mesmo estadia por um período em casos necessários. “Os profissionais da saúde que residem com pessoas idosas ou acamadas, por exemplo, podem ficar no hotel para preservarem suas famílias da pandemia”, explica Vilmar Santos, na tarde desta terça (24).

ISOLAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS

O Comitê de Operações de Emergência (COE) da Secretaria de Saúde também já traçou um plano de ação para isolamento de casos suspeitos. Conforme o secretário Vilmar Santos os casos mais graves envolvendo o Covid-19 serão encaminhados para uma ala exclusiva do HCC.

Já aqueles pacientes suspeitos que não apresentarem sintomas, mas que possam ter entrado em contato com alguém contaminado, serão isolados em um andar exclusivo do Hotel Laghetto Vivace Canela. “Lembramos que não temos nenhum caso de Covid-19 na cidade de Canela. Mas neste momento é melhor pecar pelo excesso de zelo do que pela falta de medidas”, frisa o secretário Vilmar Santos.



Fotos: Rafael Zimmermann