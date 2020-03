Três Coroas – Pets, clínicas veterinárias e agropecuárias estão autorizadas a funcionar durante a quarentena

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Três Coroas informa que, embora não estejam incluídos como atividade essencial no decreto municipal que proíbe as atividades de indústria, comércio e outros serviços, as agropecuárias, os pet shops e as clínicas veterinárias estão autorizadas a trabalhar com restrições.

Os trabalhos de banho e tosa, assim como a compra de produtos supérfluos nestes locais devem ser evitados.

Para atender ao público as mesmas devem adotar medidas de segurança que evitem ao máximo o contato físico entre as pessoas.

A exceção foi concedida a esses serviços, para garantir o fornecimento de ração e remédios e também por se tratar de uma questão de saúde pública (vacinação de animais e outros procedimentos clínicos de emergência).

Além disso, os agricultores precisam ter acesso a sementes, ferramentas e outros insumos para garantir o funcionamento da cadeia produtiva de alimentos.

Já o comércio em geral, como os bares, os restaurantes, as lojas de varejo e até as indústrias devem permanecer fechadas. Do contrário estarão sujeitas à multa.