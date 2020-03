Canela: Hospital monta posto de triagem e área para pacientes com sintomas de Covid-19

Continua depois da publicidade

Em transmissão ao vivo pelo Facebook, na noite de ontem (24), o secretário Municipal da Saúde e interventor do Hospital de Caridade de Canela, Vilmar Santos, voltou a confirmar que Canela não possui casos confirmados de Covid-19.

Vilmar infornou que um posto de triagem foi montado em frente ao HCC, para que pessoas com sintomas de contaminação por Coronavirús possam ser examinadas antes de entrar na casa de saúde. A medida é para a proteção de pacientes que procuram a urgência e emergência do hospital por outros problemas de saúde e também da própria equipe.

O posto de triagem está montado em uma tenda, na frente da entrada principal do HCC. A Prefeitura, inclusive, adiantou o asfaltamento deste trecho da Rua Visconde de Mauá, para melhorar a higiene e as condições de atendimento para pacientes e profissionais.

“A equipe está usando a proteção individual e assim não corremos o risco de contaminar os profissionais ou outros pacientes. Além disso, temos dentro do hospital uma área preparada e isolada para atender as pessoas com sintomas de coronavírus. Portanto, fiquem tranquilos, aquelas pessoas que não tem nenhum tipo de sintoma não terão contato com pacientes sintomáticos de Covid-19”, disse o secretário.

Foto: Reprodução

É importante que a comunidade acredite nas informações repassadas pelos órgãos de saúde e confiem em notícias publicadas por veículos de imprensa tradicionais.

“Podem ter certeza que sempre que tivermos novos resultados, positivos ou negativos, vamos informar, não temos a intenção de minimizar o problema ou ocultar alguma informação que seja importante para a comunidade de Canela, porque afinal estamos falando de saúde pública, que é de interesse de todos”, afirmou Vilmar.

Foto: Reprodução