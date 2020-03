Gramado – Campanha contra Influenza ocorrerá somente em cinco pontos nesta quarta-feira

Continua depois da publicidade

A retomada da Campanha de Vacinação contra Influenza acontece na tarde desta quarta-feira (25). A primeira etapa é direcionada para pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da área da saúde. Idosos com sintomas respiratórios (tosse, coriza e febre) devem adiar a imunização. É recomendável que cada pessoa leve sua Carteira de Vacina e documento com foto.

Por receber menos doses do que o esperado, a Secretaria da Saúde reduziu para cinco os pontos de vacina. Mais doses serão disponibilizadas nos próximos dias.

A Campanha de Vacinação iniciou na segunda-feira (23), quando foram aplicadas 1.790 unidades de vacinas.



Onde se vacinar



Posto do Centro

Das 13h30 às 17 horas



Posto do Caic

Das 14 horas às 16h30



Posto do Pórtico

Das 14 horas às 16h30



Posto da Vila Olímpica

Das 13h30 às 18 horas



ExpoGramado (só para idosos)

Das 13h30 às 17 horas





