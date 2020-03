Gramado – Mesa Diretora estuda reduzir salários de Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores

Continua depois da publicidade

A Mesa Diretora da Câmara Municipal está estudando a apresentação de projeto de lei para redução do salário do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores de Gramado. O prazo final para protocolo é 31 de março, e a publicação da lei precisa ser feita até o dia 30 de junho, 180 dias antes do final do mandato.

Os valores a serem apresentados na proposta começam a ter vigência em janeiro de 2021. Formam a Mesa do Legislativo Gramadense os vereadores: Luia Barbacovi (Progressistas), Manu da Costa (Republicanos), Rosi Ecker Schmitt (Progressistas) e Volnei da Saúde (Progressistas).



Além disso, a Mesa irá sugerir ao prefeito que faça alteração na lei de cargos do município, diminuindo os valores do secretário adjunto e do presidente da Gramadotur, pois essas alterações não cabem ao Legislativo propor.