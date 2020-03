Nova Petrópolis suspende instalação da decoração de Páscoa

Continua depois da publicidade

NOTA OFICIAL

A Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, em conjunto com a Casa Cooperativa e com a empresa Rossi & Zorzanello, e de acordo com o Comitê de Crise do Município, informa à comunidade que a instalação da decoração lúdica e cenográfica do Chocofest na Magia da Páscoa 2020 está suspensa. A necessidade de manter as pessoas em casa para evitar a propagação do coronavírus – Covid 19 motivou a decisão.

Nova Petrópolis está tomando todas as medidas para o combate e enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O cancelamento da instalação da decoração de Páscoa atende as recomendações para prevenção da transmissão da doença. Mais de 20 pessoas trabalhavam na produção dos itens decorativos e seriam envolvidas na instalação de peças nas rótulas, Praça das Flores e Avenida 15 de Novembro.

“Neste momento importante, pedimos a compreensão e colaboração da comunidade. Precisamos pensar no bem maior, que é a nossa saúde e da população. Medidas administrativas estão sendo tomadas para encerrar o processo de maneira legal e correta. Depois que tudo passar, somaremos esforços para encantar ainda mais os turistas e visitantes de Nova Petrópolis com experiências únicas na cidade que é Jardim da Serra Gaúcha, Capital Nacional do Cooperativismo e Cidade Internacional do Folclore no país”, destaca o prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn.