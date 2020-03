Canela – Brigada Militar prende dois homens por porte ilegal de arma de fogo

Continua depois da publicidade

Na noite de domingo (22), por volta das 20h45min, a Brigada Militar de Canela foi acionada na Rua da Fraternidade, no Bairro São Lucas, onde um homem estaria saindo de uma casa portanto armas e munições.



Os Policiais Militares foram ao endereço onde abordaram o suspeito de 36 anos, com antecedentes por constrangimento ilegal, lesão corporal, vias de fato e perturbação da tranquilidade. Ele carregava enrolado em um cobertor uma espingarda calibre 22 e uma espingarda artesanal. Ainda foi encontrado uma motosserra que segundo ele seria produto de furto comprado na rua.



Em uma sacola foi apreendido 72 munições de diversos calibres e 29 estojos (munições deflagradas), além de uma coronha de uma espingarda.



No começo da madrugada de quinta-feira (26), por volta das 00h20, a guarnição do Pelotão de Operações Especiais (POE) em patrulhamento no Bairro São Rafael, visualizaram cinco indivíduos na Rua Álvaro Amazonas Fagundes. Ao perceber a presença da viatura, um indivíduo jogou uma arma ao chão.



O autor de 23 anos, com antecedente por furto, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A arma apreendida se tratava de um revólver calibre 22, com sete munições intactas, com a numeração raspada.





Mesmo em meio a pandemia a Brigada Militar continua trabalhando nas ruas para manter a segurança das comunidades. As abordagens em veículos e pessoas suspeitas continuam, com um cuidado redobrado para preservar as guarnições, que utilizam máscaras para evitar a contaminação.





Fotos: Reprodução/1º BPAT