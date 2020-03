Florybal disponibiliza tele entregas em Gramado e Canela, com destinação de parte do valor das vendas aos hospitais da região.

Continua depois da publicidade

O período que antecede a Páscoa desse ano começou com um clima diferente. Com as notícias sobre a chegada do COVID-19 no Brasil, as cidades precisaram se adaptar, principalmente os hospitais, que tiveram que rever as suas estruturas, equipamentos e materiais para o atendimento da população.

Com a intensão de ajudar, a Florybal decidiu destinar parte do valor das suas vendas de chocolate, do sistema de tele entrega, para as redes hospitalares dos municípios de Gramado e Canela. O percentual destinado será de 10%, o qual será revertido para a compra de um novo ventilador respiratório, segundo os diretores da empresa: “mesmo se não conseguirmos arrecadar toda a verba necessária para a compra vamos doar o valor necessário para esta aquisição de qualquer maneira, pois sentimos que esta é uma responsabilidade nossa como cidadãos”, além disso, caso seja arrecadado um valor maior, este poderá ser usado para a compra de outros equipamentos e subsídios necessários.

Os clientes das duas cidades também possuem 10% de desconto em suas compras. Quem tiver interesse pode solicitar o catálogo virtual pelo whats: (54) 9-9167-0747. As vendas delivery, também vão auxiliar para que os chocolates, que já foram produzidos, para a Páscoa, não estraguem nos estoques.

Além desta ação, a Florybal também doou seus materiais de equipamentos de proteção individual (EPI’s), como luvas e outros, que são necessários na produção de chocolates, para que estes agora sejam utilizados por médicos e enfermeiros da região.

Imagem: Internet