Gramado – Golden Resort Laghetto repassa R$ 200 mil para hospital de Gramado

Valor foi destinado para implantação de unidade de triagem de doenças respiratórias

O Golden Resort Laghetto fez nesta quarta-feira (25), o repasse de R$ 200 mil para o Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado. O valor foi destinado para obras de uma unidade de triagem de doenças respiratórias, através de um acordo com o Ministério Público (MP). “Essa decisão foi tomada pelo grupo Golden em conjunto com o promotor Max Guazzelli, do Ministério Público de Gramado. O intuito foi concluir a obra para criação de leitos para os possíveis pacientes de coronavírus. Veio em um momento muito importante que exige o esforço de toda a comunidade”, afirma o diretor do Golden Propriedades de Lazer, Giovani Ghisleni.

O espaço, que era um antigo depósito, começou a ser construído e montado na última quinta-feira, dia 19, e começou a operar nesta quarta-feira, dia 25. Implantado ao lado da emergência, o local permite o atendimento de até 10 pacientes ambulatoriais em observação, podendo ser ampliado conforme a necessidade. O investimento nas obras foi de aproximadamente R$ 160 mil.

ESTRUTURA COMPLETA

Conforme o superintendente administrativo do Hospital São Miguel, Márcio Slaviero, o restante do recurso foi usado para aquisição de materiais de proteção no enfrentando ao vírus, como máscaras, luvas, aventais impermeáveis e outros. “Além de custear a reforma física da sala de manejo, o repasse possibilitou a aquisição de móveis, aparelhos de ar-condicionado e todo material de atendimento. O custo dos insumos aumentou, mas com o repasse teremos capacidade para dar uma boa resposta diante do cenário que exige mais cuidados”, afirma Slaviero.

O superintendente destaca que a nova ala vai permitir o atendimento mais exclusivo aos casos de doenças respiratórias e pacientes com sintomas gripais. “Somos a maior emergência da região. Com a nova unidade, temos um local específico para enfrentamento a Covid-19. Podemos separar os pacientes e também dividir as equipes conforme as demandas”, destaca.