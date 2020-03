Gramado registra 370 denúncias de estabelecimentos abertos nos últimos dias

Continua depois da publicidade

Atendendo às medidas protetivas ao coronavírus (Covid-19), a comunidade gramadense denunciou casos de estabelecimentos que estavam abertos. Até esta terça-feira, dia 24, aproximadamente 370 denúncias foram feitas para os telefones a disposição da população. Conforme o Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Anderson Boeira, somente no final de semana foram cerca de 250 denúncias. “Algumas denúncias se referiam ao mesmo local. No final de semana tivemos dois bares interditados, um no bairro Piratini e outro na Várzea Grande. O do bairro Piratini teve o seu alvará cassado, pois mesmo após a notificação, manteve o estabelecimento aberto, o que oportunizou novas denúncias e o retorno da equipe de fiscalização”, relata.

Conforme o Decreto 74/2020, que estabelece estado de calamidade pública, tornam-se obrigatórias algumas medidas como a quarentena social de todos os habitantes do município, só podendo haver circulação de pessoas para providências relativas à subsistência própria e de suas famílias, para consumo de bens ou serviços autorizados a funcionar. Também interdita, no território do município, praças e parques públicos.