Mais de 2.600 pessoas se vacinaram contra a Influenza

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde de Canela, 2.656 pessoas foram vacinadas nos dias em que ocorreu a Campanha Nacional contra a Influenza, na segunda-feira e nesta quinta-feira (26). Esse número contempla todas as unidades básicas de saúde: dos bairros Canelinha, São Luiz, Santa Marta e Leodoro de Azevedo, além do Centro Materno Infantil e da Unidade Central.

As UBS’s foram abertas às 7 horas da manhã, quando já havia muita concentração de idosos e trabalhadores da saúde – público-alvo desta primeira fase da campanha. “Dependemos do número limitado de doses que o Estado nos envia. Semana que vem anunciaremos novo dia de vacinação”, diz o secretário de Saúde Vilmar Santos.

A partir de segunda (30), a vacinação acontecerá na zona rural de Canela



INTERIOR

A Campanha de Vacinação contra a Influenza (H1N1) acontecerá na próxima semana na zona rural de Canela. Na segunda-feira (30), será na Escola Zeferino José Lopes (foto, no Morro Calçado), das 8h às 10h30. À tarde, na Escola Santos Dumont (Linha Chapadão), das 13h às 15h. É importante frisar que, nesta primeira fase, a preferência é para o público idoso e trabalhadores da área da saúde.

Já a Linha São Paulo terá a campanha na terça-feira (31), na Escola Balduíno Boelter, das 8h30 às 11h. Concomitantemente nesse dia, a comunidade pode se consultar pelo programa Médico no Interior, que passa a ser oferecido às terças-feiras. Nas consultas, se o médico indicar medicamentos, a equipe da Secretaria de Saúde já os levará à tarde à zona rural, a fim de evitar o deslocamento dos habitantes rurais à cidade, por conta das medidas contra o coronavírus.

Na cidade, as doses da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza estarão disponibilizadas nesta quinta-feira, nas unidades básicas de saúde. No primeiro dia, segunda-feira (23), a alta procura ainda pela manhã fez com que as doses limitadas enviadas pelo Estado se esgotassem, impedindo a vacinação na zona rural ainda naquele dia.



CRONOGRAMA – MÉDICO NO INTERIOR

Terças-feiras pela manhã

31/03 – Escola Balduíno Boelter (Linha São Paulo)

07/04 – Escola Zeferino José Lopes (Morro Calçado)

14/04 – Escola Santos Dumont (Linha Chapadão)

28/04 – Escola Balduíno Boelter (Linha São Paulo)

Fotos: Rita Souza