Prawer Chocolates passa a realizar entregas a domicílio

Continua depois da publicidade

Atendendo às orientações municipais e federais no combate ao Coronavírus, a Prawer Chocolates fechou por tempo indeterminado a fábrica, o setor administrativo e as lojas. Neste período de isolamento, a empresa adotou o serviço de entrega a domicílio. Nas cidades de Gramado e Canela as compras acima de R$100,00 isentam o custo de frete. Através do WhatsApp (54) 98429.8852 é possível solicitar o catálogo de produtos de Páscoa e fazer a escolha dos produtos em casa, com conforto e segurança. Para conferir os demais produtos da marca, basta acessar o site www.prawer.com.br.

FOTO: João Ricardo/Divulgação Prawer