Vivaz Comunicação comemora dez anos

Uma década de criatividade, comprometimento e bons relacionamentos!

Nos últimos 10 anos, muitas coisas aconteceram no mundo e na sociedade. Na Vivaz Comunicação isso não foi diferente. Neste ano, a agência de comunicação, situada em Canela, está tendo a alegria de completar uma década de histórias. Com criatividade e comprometimento, ao longo dos anos, a Vivaz vem se destacando por meio da prestação de serviços que envolvem desde o diagnóstico das necessidades dos clientes e o planejamento das ações, até a criação e execução de peças e materiais gráficos. Além disso, a agência vem ganhando espaço com a produção de conteúdo digital, profissionalizando as redes sociais de seus clientes. Na busca constante por transformar ideias em resultados, a Vivaz investe no forte relacionamento com clientes, dos mais diversos segmentos, estabelecendo uma relação de confiança, para que, juntos, possam encontrar soluções assertivas para cada projeto. É válido destacar que, ao longo de uma década, a agência realizou diversas ações voltadas à comunidade, como, por exemplo, a Campanha de Arrecadação do Material Escolar, que nesse ano, na sua 5° edição, foi realizada entre os meses de janeiro e fevereiro, beneficiando entidades da região e, principalmente, contribuindo com os estudos de centenas de crianças. Houveram também diversas participações voluntárias em projetos como a Feijoada do Bem e o Jantar Homens na Cozinha, auxílio na divulgação de diversas campanhas beneficentes especiais, entre outras ações. Neste ano, para marcar a comemoração dos seus 10 anos, a agência está preparando uma série de ações, eventos e conteúdos especiais, como a participação de convidados na Parada Criativa. Esse projeto, que vem sendo realizado no decorrer dos anos, entre a equipe, e tem o intuito de promover o exercício de pensar fora da caixa, abordando conteúdos sobre o mundo da comunicação e assuntos pertinentes para quem quiser se inspirar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho e a equipe da agência. Todas essas e outras novidades podem ser conferidas nas redes sociais, no blog e no site da Vivaz.