Canela flexibiliza atividades econômicas a partir de segunda-feira

Empresas deverão tomar medidas de prevenção

O prefeito Constantino Orsilin acaba de publicar novo decreto, no qual, adota medidas flexibilizando atividades econômicas na cidade. Um dos motivos da revisão da proibição de atividades foi a flexibilização por parte do Governo Estadual, no dia de hoje, e o Município de Canela está se adequando a esta realidade.

A partir de segunda (30), ficam permitidas atividades industriais em geral, inclusive as da indústria da construção civil.

Já a partir da terça (31), ficam permitidas as atividades dos profissionais autônomos gerais, profissionais liberais e prestadores de serviços, com ou sem estabelecimentos

A contar de 1º de abril, quarta-feira, as atividades de comércio em geral estarão liberadas.

Hotéis, pousadas e parques seguem fechados. Restaurantes seguem a determinação anterior para trabalhar com sistema de telentrega ou com o cliente buscando no local.

As empresas, obrigatoriamente, deverão adotar cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, da utilização de produtos assépticos durante o trabalho, como álcool gel setenta por cento, e da observância da etiqueta respiratória e da manutenção da limpeza dos instrumentos e locais de trabalho.

Fica determinado, ainda, que os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços adotem sistemas de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores, adotem as providências necessárias ao cumprimento das diretrizes sanitárias de distanciamento interpessoal de, no mínimo, dois metros, observadas as demais recomendações técnicas determinadas pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e do Município.