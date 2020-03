Golden Resort Laghetto e PRG fazem doação ao Hospital de Caridade de Canela

Continua depois da publicidade

O Golden Resort Laghetto e a Construtora PRG aderiram à campanha de ajuda ao Hospital de Caridade de Canela. O grupo doou R$ 30 mil para o HCC.

O diretor do Golden Propriedades de Lazer e da PRG, Giovani Ghisleni, destaca que as empresas aderiram por entenderem que a saúde deve ser prioridade. “Acreditamos que os empresários que estão investindo aqui, também têm que contribuir com a saúde, educação e outros setores”, frisa Ghisleni.

Segundo o secretário da Saúde de Canela e interventor da casa de saúde, Vilmar Santos, o recurso será utilizado para auxiliar o HCC a adquirir um tomógrafo, que custa R$ 798 mil. “Lançamos a campanha e disponibilizamos duas contas para depósitos. O grupo Golden e outros empresários aderiram à campanha. Estamos muito confiantes. Apesar do momento difícil, com empresas fechadas, a comunidade está demonstrando preocupação com o HCC. Será um ativo que iremos manter após a pandemia do coronavírus”, agradece Santos.