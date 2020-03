Gramado – Hotel em quarentena recebe auxílio da prefeitura durante isolamento

Continua depois da publicidade

Desde domingo, após a confirmação de um caso importado de coronavírus (Covid-19), um estabelecimento hoteleiro está em quarentena. A turista estava hospedada neste hotel, e por isso foi preciso o isolamento da paciente, de hóspedes e funcionários do hotel, além de pessoas que tiveram contato com ela. Para auxiliar no abastecimento das 20 pessoas presentes no local, a Prefeitura Municipal de Gramado entrega toda a estrutura necessária, como alimentação e remédios, além de profissionais da área da saúde, como médicos e psicólogos.

Conforme o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Anderson Boeira, uma atenção diária no local é indispensável. “Oferecemos toda uma estrutura para manter cada pessoa saudável, tanto física, quanto psicologicamente. Entregamos café da manhã, almoço e jantar diariamente. Tentamos dar toda ajuda possível para as pessoas que estão lá isoladas”, afirma.

As refeições são adquiridas pela Administração Municipal em parceria com a ABRASEL.