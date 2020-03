Hospital de Canela recebe aparelho de ultrassonografia e mais seis camas

Continua depois da publicidade

O Hospital de Caridade de Canela, mesmo diante da adaptação que vem passando devido ao trabalho contra o coronavírus, não deixa de trabalhar para melhorar suas condições de atendimento. Assim, nesta sexta-feira (27), a casa de saúde recebeu seis camas e um aparelho de ultrassonografia.

As seis novas camas (três são elétricas), custaram R$ 22.000,00 mil. Duas elétricas serão colocadas no setor de emergência, enquanto as outras quatro estarão disponibilizadas a pacientes com coronavírus, se surgirem casos (por enquanto, Canela não apresenta infectados).

Já o aparelho de ultrassonografia é considerado uma conquista para o HCC, que recentemente apresentou seu próprio raio-x. Com custo de R$ 115.000,00 mil, a nova aquisição será empregada para exames de imagens, como naqueles para constatar apendicites, ver problemas de vesícula e de estômago; atender gestantes, entre outros procedimentos.

Aparelho de ultrassom

Segundo o interventor do HCC e secretário municipal de Saúde de Canela Vilmar Santos, mesmo que todos os trabalhos se concentrem contra a pandemia, é preciso não se descuidar de outros casos. “Essas conquistas são consequência das medidas que estamos tomando. As camas dotam melhor a estrutura, e a ultrassonografia nos permite realizar exames no próprio hospital, e isso significa economia de recursos”, diz ele.

Texto e fotos: Márcio Cavalli/PMC