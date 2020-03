Prefeitura de Nova Petrópolis compra três ventiladores respiratórios

Continua depois da publicidade

União dos Poderes Executivo e Judiciário possibilitou a compra no valor de R$ 135 mil

A Administração Municipal adquiriu três ventiladores respiratórios para ampliar a capacidade de atendimento no Hospital Nova Petrópolis no enfrentamento ao COVID-19. Os equipamentos devem estar à disposição no Município a partir de segunda-feira, 30 de março. A união de esforços entre os Poderes Executivo e Judiciário possibilitou a compra dos ventiladores respiratórios, no valor de R$ 135 mil.

O Município solicitou ao Judiciário local os valores provenientes de penas alternativas que são aplicadas para crimes de menor potencial ofensivo. O pedido foi acatado e nesta sexta-feira, 27 de março, o juiz Franklin de Oliveira Netto assinou o alvará liberando o valor de R$ 83 mil para o pagamento dos ventiladores para respiração mecânica. O Poder Público Municipal investiu mais R$ 52 mil para efetuar a aquisição. O prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn, e a secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, Cláudia Pires, receberam o documento no Fórum local.

PRATIQUE A SOLIDARIEDADE | Saiba como ajudar:

Doações financeiras

Ajude a comprar equipamentos hospitalares para enfrentar o COVID-19

Sicredi Pioneira RS

AGÊNCIA 0101

CONTA CORRENTE 93608-7

BANCO 748

Casa Cooperativa de Nova Petrópolis | CNPJ 14.666.860/0001-73

Doações de EPIs

Colabore com equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde

(54) 3298-2650 – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Doações de alimentos e itens de higiene pessoal

Ajude as famílias em situação de vulnerabilidade a enfrentar este momento

(54) 3281-3811 – Centro de Referência de Assistência Social

Cadastro de voluntários

Para profissionais e estudantes da área da saúde (especialmente psicólogos)

Informe nome completo + telefone/celular + qualificação

(54) 9-9184-4134 – Defesa Civil