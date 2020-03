Boas Notícias: Três homens que contraíram coronavírus em Sapiranga e Campo Bom estão curados

Continua depois da publicidade

Campo Bom

O prefeito de Campo Bom Luciano Orsi confirmou que os dois casos de coronavírus no município já estão curados. O primeiro caso é um idoso, de 60 anos, que havia realizado uma viagem, para a Itália. O segundo caso é de outro homem, de 52 anos, com histórico de viagens para a França e Inglaterra. Ambos foram acompanhados pela secretaria de Saúde e estão aptos a retornarem às suas atividades. Orsi elogiou o trabalho rápido e eficaz do sistema de saúde da cidade, e os pacientes que seguiram as recomendações médicas e já podem voltar ao trabalho. “Não tivemos notícia de contágio por meio dessas duas pessoas, pois temos um receio de uma possível transmissão comunitária, mas ainda bem que não aconteceu”, destacou Orsi.

Sapiranga

O primeiro paciente sapiranguense diagnosticado com Covid-19, Cláudio Rodrigues, gravou um novo vídeo afirmando estar curado. Passado os 14 dias de quarentena, Cláudio explicou ter sofrido somente de sintomas leves, que já não os sente mais e que não transmite mais o vírus, também afirmou que sua família está bem e que voltará para as atividades cotidianas.

