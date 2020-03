Confira quanto cada município da região irá receber do Estado para conter o coronavírus

Continua depois da publicidade

Todos os 497 municípios gaúchos receberão uma parcela do valor que o Ministério da Saúde disponibilizou ao Estado para o enfrentamento da epidemia de coronavírus, do total de R$ 32,4 milhões.

A divisão dos recursos foi pactuada em Comissão Intergestora Bipartite (CIB), instância da Secretaria da Saúde para tomada de decisões em conjunto com gestores municipais.

Cada município receberá R$ 2,00 per capita conforme estimativa populacional, com acréscimo de R$ 1,00 per capita considerando a população idosa e R$ 0,85 per capita da população total para as cidades que possuem Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ou Pronto Atendimento (PA). Para ações de vigilância e assistência que abrangem todo o Estado, será repassado R$ 193,5 mil ao Fundo Estadual da Saúde.

Os recursos serão destinados à clínicas de triagem, exames e procedimentos ambulatoriais e hospitalares, aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) e insumos e contratação de novos profissionais. Os valores serão repassados diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os municípios.

Confira quanto cada município da região receberá

Canela – R$ 132.270,65

Gramado – R$ 107.543,75

Igrejinha – R$ 107.972,50

Nova Petrópolis – R$ 64.221,60

Parobé – R$ 170.139,00

São Francisco de Paula – R$ 65.277,05

Taquara – R$ 172.737,20

Três Coroas – R$ 58.934,00

Confira a tabela completa aqui.