Foragido há 8 anos é preso em Gramado

Criminoso possui diversos antecedentes por roubos em Santana do Livramento

Na noite de domingo (29), por volta das 18h50, a Brigada Militar, através do Pelotão de Operações Especiais (POE), em patrulhamento na Rua Boca do Leão, Alto da Viação Férrea, na Várzea Grande, em Gramado, avistou e abordou o indivíduo de 34 anos, com antecedentes por roubos (de veículo, a pedestre e a estabelecimento comercial), ocorrências em Santana do Livramento.

Em consulta ao sistema foi constatado que ele era foragido da Penitenciária de Santana do Livramento desde agosto de 2011. Ele foi preso e encaminhado ao presídio de Canela.